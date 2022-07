Trânsito da Avenida Baronesa de Mesquita sofre mudança no dia 31 - RENATO DRONES

Trânsito da Avenida Baronesa de Mesquita sofre mudança no dia 31RENATO DRONES

Publicado 30/07/2022 09:00 | Atualizado 30/07/2022 17:42

O trânsito da Avenida Baronesa de Mesquita sofrerá mudanças neste domingo, dia 31, com o intuito de garantir a segurança dos competidores da Corrida e Caminhada da Mulher Dinâmica. Medida será adotada das 7h às 11h.



A rua Hercília, na Vila Emil, também será interditada no trecho entre a Avenida Governador Celso Peçanha e a rua Paulo, no mesmo horário.



Sendo assim, aqueles que quiserem utilizar a via terão as seguintes alternativas, dependendo do tipo do veículo:



Utilitários de pequeno porte - motoristas deverão acessar a Avenida Getúlio de Moura e utilizar o retorno provisório exclusivo para o evento.



Veículos de grande porte - o redirecionamento será para o Viaduto Dicró, no Centro de Mesquita, podendo tomar o viaduto de Nilópolis como opção.



Moradores da Vila Emil - indicado utilizar a Avenida Governador Celso Peçanha para a entrada e saída do bairro.