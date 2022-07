Mais de 90 usuários dos CRAS concluem oficinas - Divulgação

Publicado 28/07/2022 17:32

Mais de 90 usuários dos CRAS concluíram as oficinas de Barbeiro, Trancista, Arte nas Unhas e Cílios e Sobrancelhas. Evento de entrega de certificado de participação aconteceu no Centro Cultural Mister Watkins, em Mesquita.



O morador da Chatuba, Josimar Vieira, de 35 anos, aproveitou a oportunidade para mergulhar no âmbito da barbearia. “A experiência foi muito boa. Recebemos bastante apoio no CRAS e isso é importante. A partir de agora, quero conseguir oportunidades para me especializar na área e, futuramente, poder exercer a profissão”, conta.



Ao lado de Josimar, estava o oficineiro Felipe Willians, que é amigo das tesouras e máquinas há 19 anos. “Eu sempre ensinei no meu ambiente de trabalho, mas agora estou formando turmas. Isso é muito legal. Além disso, é muito gratificante ver a felicidade dos usuários. Eu abraço eles e eles me abraçam. E, assim, a gente constrói uma relação de amizade”, diz ele, que tem uma barbearia no Cosmorama.



O oficineiro Felipe Willians, o mesquitense Josimar Vieira e Sildivânia Souza, além de Loan Cavalcante, o coordenador de Proteção Básica de Mesquita Divulgação

Centros de Referência em Assistência Social Mesquita



O município possui seis CRAS, distribuídos em diferentes bairros. Além das oficinas, nos equipamentos, também são ofertados atendimentos socioassistenciais. Para ter acesso aos serviços e, inclusive, se inscrever nas oficinas, o munícipe precisa se dirigir à unidade que atende a região dele. Os documentos necessários são identidade, CPF e comprovante de residência em Mesquita.



As unidades são: Banco de Areia (Rua Bicuíba, 48); Chatuba (Rua Adolfo de Albuquerque, 398); Juscelino (Av. São Paulo, 465); Rocha Sobrinho (Av. Coelho da Rocha, 1426); Santa Terezinha (Rua Hélio Mendes do Amaral, 220); e Santo Elias (Rua Cesário, 659, dentro da Praça PEC).