Eleições dos Conselhos Fiscal e Administrativo do Mesquitaprev em agostoDivulgação

Publicado 27/07/2022 20:11

A eleição para membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mesquita, o Mesquitaprev, está marcada para o próximo dia 3, na sede da Prefeitura Municipal.



Para votar, será necessária a apresentação de documento válido com foto e de cópia do último contracheque. Estão convocados todos os servidores municipais efetivos de Mesquita, ativos, inativos e pensionistas – estes últimos, se tiverem a partir de 18 anos na data da eleição.



Para o Conselho Administrativo, serão eleitos um representante do governo municipal, três representantes públicos de servidores efetivos ativos e três representantes dos aposentados/pensionistas. Já para o Conselho Fiscal, será escolhido um representante do governo municipal, dois dos servidores públicos efetivos ativos e dois dos aposentados/pensionistas. Serão suplentes de cada conselheiro eleito os candidatos mais votados imediatamente após os eleitos. Além disso, o candidato com maior número de votos será eleito o presidente, regra válida tanto para o Conselho Fiscal quanto para o Conselho Administrativo.



Informações sobre apuração dos votos e posse



A apuração dos votos começará no dia seguinte à votação, 4 de agosto, às 13h30, na presença dos membros da Comissão Eleitoral, dos servidores cedidos ao Mesquitaprev designados para a apuração e dos candidatos que estiverem presentes. Até o dia 8, serão publicados os números de votos obtidos por cada candidato, sendo possível o pedido de análise para impugnação e recursos até 10 de agosto. A análise, então, será concretizada até 15 de agosto, com a publicação final do resultado marcada para o dia 16. Com isso, a posse acontece em 18 de agosto, às 14h, nas dependências do Mesquitaprev e presidida por Cátia da Silva Ferraz, a diretora-presidente do Mesquitaprev.