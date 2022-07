O Mesquita em Ação é uma iniciativa da Subsecretaria de Assistência Social e busca realizar a integração entre a prefeitura e a população - Divulgação/ PMM

Publicado 26/07/2022 22:41

A Prefeitura de Mesquita, por meio da Assistência Social, realiza o ‘Mesquita Em Ação’ amanhã, dia 27 de julho, na Rua Meriti, esquina com o Hospital da Mãe - em Rocha Sobrinho. O evento acontece entre 9h e 13h.



Quem comparecer no evento encontrará isenção para emissão de documentos, inscrição no CadÚnico e cadastro para o Vale Social. Isso sem contar com a emissão de Carteira de Trabalho Digital e do Cartão de Estacionamento para Idosos e Deficientes. Além disso, as equipes da Saúde de Mesquita estarão aferindo a pressão arterial e realizando testes de glicose nos munícipes.



O projeto



O Mesquita em Ação é uma iniciativa da Subsecretaria de Assistência Social e busca realizar a integração entre a prefeitura e a população. A ideia é facilitar o acesso aos serviços, promovendo atividades itinerantes em Mesquita. O trabalho conta ainda com o apoio das equipes da Guarda Municipal, da Subsecretaria Municipal de Trânsito e Transporte, da Defesa Civil e da Coleta Seletiva, entre outras.



Confira todos os serviços do Mesquita em Ação Rocha Sobrinho:

O Mesquita em Ação disponibiliza diversos serviços gratuitos Divulgação/ PMM