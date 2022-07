Aviso para estiagem de água em Mesquita, na Baixada Fluminense - Pixabay

Publicado 26/07/2022 19:37

O abastecimento de água na Baixada Fluminense está reduzido devido ao período de estiagem. A diminuição do nível de água em unidades de tratamento e represas está impactando o fornecimento para partes de Mesquita e outra cidades vizinhas.



A Águas do Rio, responsável pelo abastecimento em Mesquita, ressalta que, para que o sistema de distribuição de água volte a operar em plena carga, é preciso que o regime de chuvas nas bacias dos mananciais se normalize. Até que isso aconteça, a concessionária orienta que clientes reservem água das cisternas e caixas d’água apenas para o necessário.



Em Mesquita, foram afetadas as seguintes localidades: Rocha Sobrinho, BNH, Banco de Areia e Centro. Já em Japeri e Queimados, os seguintes bairros foram impactados: Alecrim, Areal, Beira Rio, Belo Horizonte, C Damiao, Centro, CH Santo Antônio, Chacrinha, Engenheiro Pedreira, Esperança, Eucaliptos, Grota, Jaceruba, Japeri, Jardim Delamare, Jardim Primavera, Jardim São João, Jardim Willis, Jardim Tri-Campeão, Lagoa do Sapo, Morro dos Quarenta, Nova Belém, Pedra Lisa, Santa Inês, São Jorge, Teófilo Cunha, Transmontana, Vila Central, Vila Conceição, Vila Santa Amelia, Virgem de Fatima, Camarim, Coqueiros, Do Carmo, Fanchem, Fátima, Olaria, Paraiso, Rio D’Ouro, Roncador, S Jorge, São Simão, Vale Ouro, Vila Camorim, Vila Central, Vila Gimaraes, Vila Nanci, Vila São Francisco e Vl. Tinguá.



Em caso de dúvidas, o mesquitense poderá acionar a empresa por meio do 0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsApp, 24 horas por dia, todos os dias da semana.