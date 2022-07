O Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha é celebrado dia 25 de julho - Divulgação

Publicado 25/07/2022 19:19

A Prefeitura de Mesquita, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta segunda-feira (25), um debate para celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha e Teresa de Benguela.

A data foi instituída durante o 1º Encontro de Mulheres Afro-latino-americanas e Afro-caribenhas, em 1992, na República Dominicana.

Com o tema "Semeando atitudes, empoderando vidas", a roda de conversa contou com a presença da Subsecretária de Assistência Social de Seropédica Pretta Gonçalves. A ação foi realizada no Espaço da Mulher Mesquitense, na rua Libânia 195, na Vila Emil.

O evento surgiu para dar visibilidade à luta das mulheres negras contra a opressão de gênero, exploração e racismo.

Quem foi Teresa de Benguela?

Tereza de Benguela, a grande homenageada do Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha, foi uma líder quilombola que ajudou comunidades negras e indígenas na resistência à escravidão no século XVIII.