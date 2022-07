Abastecimento em Mesquita está comprometido devido a problemas na estação elevatória - Pixabay

Abastecimento em Mesquita está comprometido devido a problemas na estação elevatória Pixabay

Publicado 27/07/2022 23:59

A Águas do Rio informa que o abastecimento em Mesquita, na Baixada Fluminense, está comprometido devido a problemas na estação elevatória que abastece a cidade. Equipes já estão trabalhando no reparo de forma emergencial.

A organização informou que o fornecimento de água será restabelecido de forma gradativa, partir do término do serviço, previsto para o fim do dia.

A concessionária solicita aos clientes que usem água de forma consciente e reforça que está à disposição pelo 0800 195 0 195, para ligação gratuita e mensagem via WhatsApp.