Arraiá Solidário arrecadará fundos para instituições de Mesquita - Divulgação

Arraiá Solidário arrecadará fundos para instituições de MesquitaDivulgação

Publicado 28/07/2022 18:20

Com comidas e peças de artesanato à venda, Mesquita promoverá um Arraiá Solidário que arrecadará fundos para instituições. Evento acontecerá nos dias 29 e 30 de julho, a partir das 19h, no Paço Municipal, em frente à sede da prefeitura.

“Iremos fornecer toda a estrutura necessária para a atividade. Aí, então, os representantes da sociedade civil irão entrar, oferecendo os serviços e atividades. Nós chamamos, fizemos a proposta e eles abraçaram a ideia. Iremos fazer o bem e nos divertir ao mesmo tempo. Isso é muito legal “, detalha a subsecretária municipal de Assistência Social, Nara Cristina Lucena, que diz que também estará recolhendo agasalhos e alimentos para direcionar à população em situação de rua.

Em ambos os dias, a movimentação do local também se dará com as apresentações musicais. Na sexta-feira, a responsabilidade estará com uma cover da cantora Marília Mendonça, Leila Dinah. Já no sábado, será a vez de um show de música sertaneja com Cacá e Dodô. Além disso, a equipe da prefeitura irá organizar a tradicional quadrilha, para ressaltar o clima julino na cidade.

“Tudo que conseguirmos arrecadar ficará com as organizações da sociedade civil. Mas é importante lembrar que todas elas estão inscritas nos conselhos municipais. Os fundos obtidos ajudarão a manter as despesas das instituições e servirão para a manutenção desse trabalho tão legal que vem acontecendo na cidade”, reforça Nara.