Cronograma de atividades do "Mesquita em Ação" - LUAN MACIEL

Cronograma de atividades do "Mesquita em Ação"LUAN MACIEL

Publicado 28/07/2022 22:31

Mesquita terá mais uma ação social nesta semana. As atividades do “Mesquita em Ação” serão realizadas no Campo da Bica, na avenida Coelho da Rocha, na altura do número 1.196.

Quem comparecer no evento encontrará isenção para emissão de documentos, inscrição no CadÚnico e cadastro para o Vale Social. Isso sem contar com a emissão de Carteira de Trabalho Digital e do Cartão de Estacionamento para Idosos e Deficientes. Além disso, as equipes da Saúde de Mesquita estarão aferindo a pressão arterial e realizando testes de glicose nos munícipes.

No último sábado, dia 23 de julho, a Praça Antônio Gonçalves, no Banco de Areia, foi recheada de dinamismo. Por lá, foram realizados 1.037 atendimentos. Neste número, está incluído o mesquitense João Geraldino, de 65 anos. Apesar de morar em Rocha Sobrinho, ele se dirigiu até o local para agarrar a oportunidade. “Fiquei sabendo lá na Dinâmica que ia ter a ação aqui. Aí vim conferir e aproveitei para cortar o cabelo”.

O Mesquita em Ação é uma iniciativa da Subsecretaria de Assistência Social e busca realizar a integração entre a prefeitura e a população. A ideia é facilitar o acesso aos serviços, promovendo atividades itinerantes em Mesquita. O trabalho conta ainda com o apoio das equipes da Guarda Municipal, da Subsecretaria Municipal de Trânsito e Transporte, da Defesa Civil e da Coleta Seletiva, entre outras.

Serviço: Mesquita em Ação Campo da Bica

Data: 29 de julho

Horário: 9h às 13h

Endereço: Campo da Bica, na avenida Coelho da Rocha, na altura do número 1.196.