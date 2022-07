Prefeitura avança na regularização fundiária do bairro Maria Cristina - BEA SILVA

Prefeitura avança na regularização fundiária do bairro Maria Cristina

Publicado 30/07/2022 15:00 | Atualizado 30/07/2022 18:25

A Prefeitura de Mesquita realizou uma reunião para a regularização fundiária de imóveis do bairro Maria Cristina. Ocupantes de construções na região que foram alcançadas pela Regularização Fundiária por Interesse Social (REURB’s), participaram da ação no Auditório Zelito Viana.

Ao todo, cerca de 135 pessoas receberão o benefício neste primeiro momento. "Esse é um processo de 2011, com um convênio do Governo Federal. E, agora, nós estamos conseguindo cumprir para entregar os títulos de propriedades. Quanto mais pessoas puderem participar, mais rápido conseguiremos resolver essa questão", explicou a procuradora-geral, Dra. Cláudia da Silva Deveza Dantas.

A pasta reforça que foi anunciado em Diário Oficial a listagem com os nomes dos residentes do Maria Cristina beneficiados.

"No Brasil, não basta ter apenas a posse. Quem é proprietário do imóvel é quem tem o documento registrado no cartório. Por isso, estamos concentrando os atendimentos iniciais aqui, na prefeitura. Aí, depois, encaminharemos esses munícipes ao cartório, para que eles possam chancelar o processo. Então, eles voltarão aqui futuramente para, enfim, receberem o documento", ressalta o Dr. Igor Silva de Menezes, que integra a assessoria da Procuradoria de Mesquita.

A procuradora-geral Dra. Cláudia da Silva Deveza Dantas ainda revela que já planeja, para a próxima semana, outra data para atender os moradores que não conseguiram comparecer à reunião do dia 27.