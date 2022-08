O objetivo é a recuperação do sistema de drenagem de água da chuva - Divulgação/ PMM

Publicado 01/08/2022 22:27

A Prefeitura de Mesquita deu a largada na tão esperada obra de reparo da rede de drenagem. O serviço está sendo realizado nos bairros da Chatuba, Coreia, Edson Passos e Santa Terezinha.



A obra é fruto de uma parceria com governo do Estado do Rio de Janeiro.

Obra de reparo da rede de drenagem em Mesquita



Para a organização, o objetivo é a recuperação do sistema de drenagem de água da chuva nesses locais, assim como a criação de contenções e a futura pavimentação da via.

