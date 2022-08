Arraiá Solidário movimentou fim de semana em Mesquita - Márcio Maio/PMM

Publicado 02/08/2022 19:56

O Arraiá Solidário da Subsecretaria Municipal de Assistência Social de Mesquita movimentou o fim de semana na cidade. Com comidas e peças de artesanato à venda, evento aconteceu na última sexta e sábado e arrecadou fundos para instituições do município.



Para Nara Cristina Lucena, subsecretária municipal de Assistência Social, é importante a interação não só entre a Assistência Social e a população, mas também entre o governo municipal e as instituições que atuam na cidade, assim como destas com a própria população.



Todas as comidas à venda nas barracas tiveram renda revertida para projetos sociais. As crianças se divertiram com brincadeiras como a de pescaria, além de se surpreenderem com uma fogueira digital, criada em um painel.



Na sexta-feira, a cantora Leila Dinah fez um tributo à cantora Marília Mendonça no palco. No dia seguinte, sábado, foi a vez da dupla sertaneja Cacá e Dodô fazer show. Para Luiz Souza, de 37 anos, que acompanhou a namorada nas duas noites, ficou difícil definir qual apresentação empolgou mais.



Para fechar com chave de ouro, as duas noites receberam apresentações de quadrilhas. Na sexta, a Quadrilha Só Zoeira, da Chatuba, e a Quadrilha Gonzagão do Pavilhão. No sábado, a Quadrilha Diversão, da Chalé, abriu a noite de dança, seguida da Quadrilha Forrozão Junino, de Bonsucesso.