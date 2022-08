Núcleo de Atendimento de Medidas promove roda de conversa sobre empreendedorismo - Divulgação

Núcleo de Atendimento de Medidas promove roda de conversa sobre empreendedorismoDivulgação

Publicado 02/08/2022 22:45

O Núcleo de Atendimento de Medidas de Mesquita promoveu uma roda de conversa sobre empreendedorismo. O objetivo é alcançar os jovens que estão em situação de liberdade provisória e cumprimento de medidas cautelares.



“Por mês, realizamos cerca de 12 ou 13 atividades com esses munícipes. Em grande maioria, rodas de conversa, que são espaços para a troca de informações e a exposição de ideias. Lá, são abordados vários temas em diferentes áreas do conhecimento. Assim, os atendidos saem daquela rotina de vir ao espaço somente para assinar os papéis e têm a oportunidade de adquirir aprendizados”, detalha a assistente social e coordenadora do Núcleo de Atendimento de Medidas, Rosana Santiago.



A ação é uma das atividades do projeto Circuito, que conta com apoio da Subsecretaria Municipal de Fazenda, por meio da Sala do Empreendedor. O tema do encontro foi “Eu, o protagonista da minha história''.



Para a organização, as ações refletem o principal objetivo do equipamento, que é possibilitar a reintegração social dos jovens beneficiados. “Podemos nos referir a esse trabalho como uma fábrica de esperança. Por meio dele, esse público tem a oportunidade de ser reintegrado à sociedade, mas com novas histórias e perspectivas de vida”, comentou Luiz Alberto Melo, subsecretário municipal de Fazenda.



Espaço Esperançar



Os jovens ainda têm a chance de serem inseridos no mercado de trabalho e contribuir positivamente para a sociedade e a economia de Mesquita. Isso através das atividades do Espaço Esperançar, que foi inaugurado em setembro do ano passado. No local, são oferecidas várias oficinas, como de barbearia, design de sobrancelhas, trancista, massoterapia, libras e inglês. O NAM fica Fórum da cidade, no 1º andar, na sala 106.