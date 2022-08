Manutenções da iluminação foram realizadas em diferentes pontos de Mesquita - PMM

Publicado 04/08/2022 18:50

A equipe de serviços públicos segue realizando manutenções da iluminação em diferentes pontos de Mesquita, na Baixada Fluminense. Diversos bairros estão recebendo reparos e, agora, se encontram muito mais agradáveis e seguros para a circulação de pessoas à noite, segundo a pasta.



Agentes instalaram pontos de iluminação com mais potência, proporcionando mais segurança aos motoristas e pedestres.



O trânsito



A rua Capitão Teles, no bairro Cruzeiro do Sul, é uma importante via coletora da cidade e responsável por redistribuir o trânsito. Por isso, ela recebeu uma atenção especial, com a renovação completa da camada de asfalto.



Segundo a pasta, agora, o trânsito de veículos no local pode acontecer com mais fluidez e segurança.

Importante via da cidade recebeu renovação completa da camada de asfalto PMM



O mesquitense Wagner Souza elogiou os serviços da atual gestão: “Prefeitura trabalhando muito para colocar a casa arrumada. Gestão está de parabéns. Os moradores agradecem”.

