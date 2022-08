Mesquita convoca remanescentes do Cartão Recomeçar - Divulgação

Publicado 03/08/2022 20:45 | Atualizado 03/08/2022 20:48

A Prefeitura Municipal de Mesquita convoca os 25 contemplados pelo Cartão Recomeçar remanescentes. Desde maio, o benefício do Governo do Estado é entregue pela Assistência Social da cidade. 597 famílias já receberam seu cartão, faltando apenas 25 do total de 622 aprovadas pelo Governo do Estado nessa iniciativa.



O benefício no valor de R$ 3 mil (parcela única), é destinado à população de baixa renda atingida pelo temporal que afetou centenas de famílias de diversos bairros de Mesquita entre a noite do dia 1º e a madrugada do dia 2 de abril.



Após ligações e visitas às residências dos contemplados pelo Cartão Recomeçar remanescentes, está sendo feita a divulgação desses nomes para facilitar a comunicação com as famílias. Caso o seu nome tenha aparecido na listagem abaixo, procure a sede da Assistência Social para obter ainda mais informações. O local fica em Edson Passos, na Avenida Marechal Castelo Branco 106.