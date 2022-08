30 jovens mesquitenses foram contemplados pelo projeto Aprendiz Legal - Divulgação

Publicado 03/08/2022 22:20 | Atualizado 03/08/2022 23:20

A Prefeitura de Mesquita está abrindo novas oportunidades à população. Na última semana, 30 jovens mesquitenses que foram contemplados pelo projeto Aprendiz Legal começaram a atuar na Prefeitura de Mesquita em áreas administrativas.



Os participantes estão obedecendo os critérios estipulados pela parceria, como estarem matriculados em uma unidade pública de ensino e referenciados em uma unidade de Assistência Social do município.



Eles passaram por um treinamento no próprio no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que durou 36 dias. Agora, eles terão a oportunidade de ter a primeira experiência com registro na Carteira de Trabalho.

O programa de aprendizagem tem duração de 17 meses, com jornada de segunda a sexta-feira e carga semanal de 20 horas.