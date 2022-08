Administração de Mesquita faz reunião de alinhamento com Saúde - LUAN MACIEL

Administração de Mesquita faz reunião de alinhamento com SaúdeLUAN MACIEL

Publicado 05/08/2022 20:05

Uma reunião de alinhamento entre a Subsecretaria Municipal de Administração e servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita foi realizada nesta semana. O objetivo foi sistematizar questões de instrução normativa relacionadas à perícia médica, assim como reforçar orientações e informações relevantes entre as coordenadorias de Recursos Humanos e Departamento Geral, segundo a pasta.

30 gestores e coordenadores das unidades municipais de Saúde puderam assistir a uma apresentação ministrada pela equipe de Administração da prefeitura. Nela, foram evidenciados pontos importantes, como legislação, lei orgânica, estatuto do servidor e os tipos de licença que o servidor tem direito.

Daniela Monteiro, diretora de Recursos Humanos da Subsecretaria Municipal de Administração de Mesquita, entende que essa interação entre os setores é fundamental.

“Hoje, queremos reforçar a importância de alinhar as informações entre os departamentos. Isso garante que essa comunicação entre os setores aconteça de forma clara e concreta, ou seja, sem ruídos que possam prejudicar o andamento do trabalho de quem recebe esses dados registrais dos servidores. Por outro lado, temos toda a questão relativa ao tratamento das informações com relação à perícia médica. Então, esse é o momento para aprendermos, juntos, e fazermos o trabalho coletivo decorrer sem que ninguém saia afetado”, explica ela.

Próximas reuniões

A ideia é que gestores e coordenadores de outras pastas também sejam convocados para reuniões de alinhamento. Como, por exemplo, equipes da Subsecretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Educação. Por enquanto, porém, ainda não há uma agenda definida.