Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite em MesquitaDivulgação

Publicado 05/08/2022 19:44

Mesquita inicia a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de agosto. Ação será acompanhada pela multivacinação para atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente até o dia 9 de setembro.



“A atualização da caderneta de vacinação é algo que realizamos todos os anos. Isso para que aquelas crianças ou adolescentes que estejam com algum dos imunizantes faltando possam recorrer às nossas unidades de Atenção Básica em Saúde”, explica a coordenadora de Imunização do município, Sabrina Louroza.



No caso da poliomielite, a campanha é direcionada às crianças menores de cinco anos de idade. Já para a multivacinação, estão sendo convocadas as pessoas menores de 15 anos, ou seja, que tenham até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Essas terão acesso aos imunizantes disponíveis no calendário nacional de vacinação da criança e do adolescente, como BCG, Rotavírus, Febre Amarela e outras.



Confira os postos de vacinação em Mesquita:



Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha;

Clínica da Família Dr. Jorge Campos – Avenida Brasil s/nº, Coreia;

Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº, Jacutinga;

ESF Maria Cristina – Rua Hermelinda 190, Rocha Sobrinho;

Clínica da Família Edson Passos – Avenida Castelo Banco s/nº, Edson Passos;

Clínica da Família Walter Borges – Rua Inácio Serra s/nº, Chatuba;

Clínica da Família França Leite – Rua Coronel França Leite 732, Chatuba;

UBS Vila Norma – Rua Célio de Azevedo 219, Vila Norma;

Clínica da Família Juscelino – Avenida Getúlio de Moura 3.120, Juscelino;

Clínica da Família Cosmorama – Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, Cosmorama;

Clínica da Família Banco de Areia – Avenida Governador Celso Peçanha, 1.350.