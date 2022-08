Águas do Rio participa de ações desenvolvidas pela ODS de Mesquita - Divulgação

Publicado 05/08/2022 23:00

A Águas do Rio, concessionária responsável pelo abastecimento em Mesquita, participou da ação realizada pelo projeto Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de Mesquita, realizada na sede do Centro Municipal de Serviços da cidade. O evento contou com diversas atividades gratuitas, entre elas de saúde e de beleza, atendimentos sociais e informações à população, além de oportunidades nos segmentos da educação e do tratamento da saúde bucal.



Segundo o diretor executivo da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense, Vitor Hugo, a participação da empresa em atividades realizadas nas cidades onde atua, é fundamental. “Desde que assumimos a operação, participamos de eventos nos municípios que a concessionária atende. Em cada atividade que participamos, enviamos equipes para informar, solucionar, direcionar e esclarecer sobre as demandas destinadas a concessionária”, explicou.



A concessionária esteve presente no encontro com as equipes da Responsabilidade Social e Comercial, oferecendo atendimentos à população sobre tarifa social, negociação, titularidade, entre outros serviços.



Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU



Dentre as metas globais estabelecidas pela ONU, “Água Potável e Saneamento”, também faz parte dos 17 objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que asseguram a disponibilidade e a gestão da água e saneamento para todos, sendo o principal compromisso da Águas do Rio, com a universalização dos serviços.