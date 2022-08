Mesquita realiza amanhã, dia 10 de agosto, o Mesquita Em Ação na praça do S - Luan Ramos Maciel

Mesquita realiza amanhã, dia 10 de agosto, o Mesquita Em Ação na praça do SLuan Ramos Maciel

Publicado 09/08/2022 21:06

O Mesquita em Ação, mobilização social que está levando oportunidades assistenciais de saúde, beleza, educação e informações à população, chega ao Bairro Santo Elias nesta quarta-feira (10). O evento acontece entre 9h e 13h, na Praça do S.



Entre as ações previstas estão o atendimento aos programas Auxílio Brasil, Cadastro Único e Vale Social. Além disso, a ação irá contar com isenção de documentos, atendimento odontológico, emissão de carteira de trabalho digital, e quem quiser cuidar do visual e do corpo poderá aproveitar os serviços de maquiagem, cílios, corte de cabelo e barbearia.



Uma agenda extensa foi elaborada pela Assistência Social de Mesquita para as próximas semanas, com ações sociais acontecendo em outras regiões.



Confira todos os serviços do Mesquita em Ação na Praça do S:



