Mesquita visita Teresópolis para conhecer a Sala do EmpreendedorDivulgação/ PMM

Publicado 09/08/2022 20:43

Representantes da equipe da Subsecretaria de Compras, Serviços e Logística e da CPL (Comissão Permanente de Licitação) de Mesquita estiveram na sede da Prefeitura de Teresópolis, para conhecer a estrutura de funcionamento da Sala do Empreendedor, do Departamento de Compras e Licitação e da Secretaria de Fazenda.



O objetivo da visita foi a troca de experiências, o aperfeiçoamento das compras públicas inteligentes e como abordar os benefícios gerados com a introdução do tratamento diferenciado para os Pequenos Negócios, previstos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, das ferramentas atuais para captação e cadastro de fornecedores da região, capacitação de servidores, ambiente de negócios favorável e consultorias do Sebrae.

Segundo a pasta, no município, é realizado alguns projetos, como o Pregão Público que ocorreu em junho, no Paço Municipal, em frente à Prefeitura de Mesquita. A modalidade é exclusiva para microempreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte.

