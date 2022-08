Suspeito foi capturado com uma mochila com grande quantidade de drogas - Reprodução/ PMERJ

Publicado 09/08/2022 23:57 | Atualizado 10/08/2022 00:01

Policiais Militares do 20º BPM prenderam em flagrante um homem com envolvimento no tráfico de drogas em Mesquita, na Baixada Fluminense. A identidade do indivíduo não foi divulgada.



Segundo a PM, uma mochila com grande quantidade de drogas e quatro rádios transmissores foram apreendidos.



A ocorrência foi registrada na delegacia da região (53ª DP).