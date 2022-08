Equipes da Prefeitura de Mesquita concluíram a sinalização da rua Tenente Aldir Soares - Divulgação/ PMM

Publicado 10/08/2022 19:44

As equipes da Prefeitura de Mesquita concluíram nesta semana a sinalização da rua Tenente Aldir Soares, no bairro Cruzeiro do Sul. O endereço ainda recebeu o recapeamento asfáltico, trazendo mais segurança para pedestres e veículos.



Segundo a pasta, a sinalização do trânsito é fundamental para deixar o fluxo de veículos mais organizado, contribuindo com a segurança dos condutores e pedestres que circulam pela área.

Sinalização da rua Tenente Aldir Soares, no Cruzeiro do Sul Divulgação/ PMM



"Ações como essa deixa a cidade ainda mais bonita e convidativa para os que por ela circulam. Estamos sempre buscando o melhor para o mesquitense. Nossos servidores estão diariamente nas ruas de Mesquita", destacou a prefeitura.