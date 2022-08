Detran começa a emitir carteiras de identidade para recém-nascidos no Hospital da Mãe, em Mesquita - Divulgação

Publicado 11/08/2022 17:05

O Detran.RJ começou a emitir carteiras de identidade para recém-nascidos no Hospital da Mãe de Mesquita, nesta quinta-feira (11). O serviço visa combater o subregistro civil da população fluminense. O trabalho é uma parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Governo do Estado e a Prefeitura do Rio.



Agora são quatro postos de identificação em unidades de saúde do estado. Já estão em funcionamento postos nas maternidades Maria Amélia, no Centro do Rio, Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, e no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. Até o momento, cerca de 800 carteiras de identidade foram emitidas para recém-nascidos nessas maternidades, garantindo, assim, desde os primeiros momentos, a cidadania das crianças, segundo o departamento.



O Hospital da Mãe de Mesquita, principal referência no atendimento a gestantes do SUS com perfis de baixa e média complexidades, funciona como ambulatório de atendimento pré-natal e maternidade, com uma média de 700 partos realizados por mês e uma das menores taxas de cesarianas da rede pública estadual (25%).



“Nossa expectativa é estabelecer novas parcerias para que outras maternidades comecem a oferecer o serviço nos próximos meses. E os pais que, por algum motivo, não tiverem a identidade também serão atendidos. Vamos emitir as carteiras dos responsáveis, seja com primeira ou segunda via do RG para contemplar toda a família”, ressalta o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.