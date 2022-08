Mesquita terá caminhada pelo fim da violência contra a mulher - BEA SILVA/LUAN MACIEL

Publicado 12/08/2022 18:51

Mesquita terá uma caminhada pelo fim da violência contra a mulher neste sábado, dia 13 de agosto, às 9h. A concentração será na Vila Emil, no Espaço da Mulher Mesquitense, localizado na rua Libânia 195. Já o ponto de chegada será na Praça da Telemar. Evento também proporcionará uma ação social, promovida pelo Mesquita em Ação.



A conscientização tem como base a importância de não omitir casos de violência, seja ela física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial. “Essa luta não é exclusiva das mulheres, mas de todas as pessoas. Então, é fundamental que quando um caso desse tipo chegar ao seu conhecimento, você denuncie. Juntos, avançaremos para o combate desse mal que aflige a sociedade”, pontua Nara Cristina Lucena, subsecretária municipal de Assistência Social.



“Infelizmente, em pleno século 21, o número de casos de violência contra as mulheres é bem grande. Isso não só no Brasil, mas em todo o mundo. Por isso, precisamos nos posicionar contra esse impasse e mostrar a nossa total insatisfação. Afinal, todas nós merecemos respeito”, frisa a coordenadora municipal de Políticas para Mulheres e do CEAM de Mesquita, Silvânia Almeida.



A atividade contará com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, da Guarda Civil Municipal, da OAB Mesquita, da Patrulha Maria da Penha, além de algumas instituições da sociedade civil e da Escola de Samba Tubarão de Mesquita.

Atendimento à mulher em Mesquita



Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) - oferece apoio às mulheres vítimas de algum tipo de violência, com atendimentos jurídicos, sociais e psicológicos. O equipamento funciona das 11h às 17h e fica no Fórum de Mesquita. O endereço é rua Paraná 1, no Centro.



Espaço da Mulher Mesquitense - foco na valorização da autoestima e o empoderamento da população feminina da cidade. Lá, são oferecidos cursos e oficinas, como de Barbeira, Cabeleireira, Depilação, Design de Sobrancelhas, Alongamento e Zumba, além de agendamento com nutricionista para as alunas. Centro Especializado de Atendimento à Mulher () - oferece apoio às mulheres vítimas de algum tipo de violência, com atendimentos jurídicos, sociais e psicológicos. O equipamento funciona das 11h às 17h e fica no Fórum de Mesquita. O endereço é rua Paraná 1, no Centro.- foco na valorização da autoestima e o empoderamento da população feminina da cidade. Lá, são oferecidos cursos e oficinas, como de Barbeira, Cabeleireira, Depilação, Design de Sobrancelhas, Alongamento e Zumba, além de agendamento com nutricionista para as alunas.