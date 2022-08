Equipamento entregou 49 certificados para jovens - CESAR OLIVEIRA

Publicado 16/08/2022 19:03 | Atualizado 16/08/2022 21:04

O Núcleo de Atendimento de Medidas de Mesquita (NAM) certificou 49 pessoas em capacitações de Barbeiro, Trancista, Design de Sobrancelhas e Libras. O equipamento atende jovens que estão em situação de liberdade provisória e cumprindo medidas cautelares.



Segundo a pasta, a proposta reflete inovação e busca a reintegração social desses munícipes. Já as oficinas fazem parte do projeto Esperançar, que teve sua sala inaugurada em setembro do ano passado, dentro do próprio NAM.



Quem idealizou o projeto foi a juíza Cristiana Cordeiro. Através de uma rede de apoio, os assistidos têm acesso a novas oportunidades e podem ressignificar a história deles. “Não está escrito em lugar nenhum que a gente tem de fazer isso. Não é uma lei. Mas, para mim, se tornou uma necessidade de sobrevivência. Porque eu não conseguiria dormir tranquila se eu simplesmente ouvisse as testemunhas, ouvisse eles e desse uma sentença, fechando o caso”, aponta Cristiana, que tem 24 anos de experiência na profissão.



“Cada oficina tem a duração de três meses. Durante esse tempo, proporcionamos momentos de imersão em cada temática. Eles, então, abraçaram essa oportunidade e, hoje, temos a chance de ver diversos sonhos se tornando realidade”, retrata a assistente social e coordenadora do Núcleo de Atendimento de Medidas, Rosana Santiago.



Quem estava representando a classe de tutores das oficinas era Rafael Machado, mais conhecido no município como Rafinha Barber. Emocionado com a formação de mais uma turma, ele aborda a importância do olhar atencioso para com o próximo. “A gente não precisa estar falando muito, a gente precisa fazer mais. Minha maior felicidade é ver os resultados que surgem dos nossos esforços”, diz. Nesse sentido, um ponto importante a ser destacado é que o trabalho realizado pelos tutores no espaço é totalmente voluntário.



O Núcleo de Atendimento de Medidas (NAM) está localizado no Fórum da cidade, no 1º andar, na sala 106. O endereço é rua Arthur de Oliveira Vecchi s/nº, no Centro. O espaço é fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Mesquita e a 7ª Vara Criminal.