Segurança reforçada nas estações de trem de MesquitaDivulgação/ PMM

Publicado 15/08/2022 23:29

A segurança foi reforçada nas estações de trem de Mesquita, na Baixada Fluminense. Um estudo de impacto realizado pela Subsecretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania, realizado a partir de dados coletados no portal ISPGeo, mostra que o número de delitos no município caiu entre setembro de 2021 e junho de 2022, considerando o mesmo período anterior.



O número de roubo a transeuntes, por exemplo, caiu 28%, enquanto o registro de roubos de veículos teve redução de 30,2%.



O planejamento estratégico foi adotado pela equipe de Segurança Pública de Mesquita. Além dos profissionais da Guarda Civil Municipal, policiais que atuam no PROEIS de Mesquita, que reforçam a segurança das três estações de trem a partir do período da manhã até, pelo menos, 8h.



“Essa é uma faixa de horário em que os trens recebem muitos trabalhadores e estudantes. É preciso garantir que nossos munícipes façam o percurso seguro entre suas residências e as estações”, comenta Fabio Baiense, secretário municipal de Governança, pasta à qual a Subsecretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania é subordinada.



Para a Subsecretária municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania de Mesquita, Renata Paranhos, a queda no número de delitos poderia ser ainda mais expressiva, se não estivéssemos em período de pandemia. Isso porque a quantidade de pessoas nas ruas é bem maior atualmente.



“Entre 2020 e 2021, ainda tínhamos uma circulação menor de estudantes, por exemplo, nas ruas e nos transportes públicos. Algumas empresas também adotaram o home office entre seus funcionários e só começaram a ter mais atividades presenciais com o avanço da vacinação no país, ou seja, depois de setembro ou outubro do ano passado. Então, esse período entre 2020 e 2021 certamente teve menos pessoas nas ruas. E, ainda assim, entre 2021 e 2022, tivemos quedas expressivas nos nestes delitos”, valoriza Renata.