Trio é preso com drogas em MesquitaReprodução

Publicado 17/08/2022 23:22

Três indivíduos suspeitos de participação no tráfico de drogas foram presos após tentarem fugir de policiais do 20º BPM (Mesquita) que patrulhavam em um dos acessos à Comunidade da Chatuba. As identidades não foram divulgadas.



Uma granada, sacolés de maconha, pedras de Crack, pinos de cocaína e rádios comunicadores foram apreendidos.



A equipe encaminhou a ocorrência para a 54ª DP (Belford Roxo).