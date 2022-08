Interligação regulariza o abastecimento de água para famílias de Mesquita - Divulgação

Publicado 18/08/2022 16:14

As obras de interligações de rede na Rua Suzana, em Mesquita, beneficiaram mais de 100 moradores com acesso regular à água. A Águas do Rio vem atuando em diversas ruas e bairros, realizando melhorias, combates a vazamentos e manutenção.



Segundo o morador Sidney Lopes, de 70 anos, a água está chegando regularmente e com pressão. O mesquitense acompanhou de perto a atuação da Águas do Rio.



“Há mais de 10 anos sofro com a falta de pressão e regularidade da água aqui nessa rua. A água não chegava direto na minha torneira sem ter que usar a bomba. Nossa realidade mudou agora e só temos que agradecer pelo trabalho”, disse o morador.

Para a solução do problema na região, os supervisores de serviço dos bairros Mesquita e Nilópolis, Sílvio Cesar e Gabrielle Moulin, estiveram na localidade para entender o sistema de abastecimento de água na rua Suzana e escutar os moradores.



Para a solução do problema na região, os supervisores de serviço dos bairros Mesquita e Nilópolis, Sílvio Cesar e Gabrielle Moulin, estiveram na localidade para entender o sistema de abastecimento de água na rua Suzana e escutar os moradores.

Segundo o diretor executivo da concessionária, Vitor Hugo, o compromisso da empresa é levar água tratada, saúde e dignidade para os moradores da Baixada Fluminense. "Nosso papel é ouvir a população, investigar o problema e melhorar a situação de desabastecimento na região. As melhorias que realizamos na localidade garantiram o abastecimento das casas que antes eram atendidas de forma precária", afirmou.