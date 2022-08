Programação conta com palestras sobre Noções Básicas de Primeiros Socorros e de Defesa Civil - Divulgação

Publicado 19/08/2022

A Defesa Civil de Mesquita realiza durante esta semana o projeto “Escolas Seguras, Alunos Resilientes”, na Escola Municipal Vereador Américo dos Santos, no Banco de Areia. Alunos e funcionários da unidade participam de palestras e exercícios práticos sobre as atitudes corretas em situações emergenciais.



A programação conta com palestras sobre Noções Básicas de Primeiros Socorros e de Defesa Civil, Prevenção de Acidentes com Animais Peçonhentos e Bullying. Até o momento, o programa já alcançou cinco escolas no município, localizadas em diferentes bairros.



“Além de abordar as temáticas com os estudantes, habilitamos a equipe de profissionais das instituições para repassar os ensinamos vez ou outra, para a devida reciclagem. Assim, as práticas são enraizadas na mente deles e não caem no esquecimento”, explica o secretário municipal de Mobilidade, Infraestrutura e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Junior.



A unidade também é capacitada por meio de treinamentos práticos de Combate a Princípio de Incêndio, Acidentes Domésticos e o Simulado de Evacuação do Prédio Escolar.



Nesta sexta-feira, 19, todas as turmas serão convidadas a participar de um simulado de evacuação.



Iniciado em março deste ano, o projeto tem o apoio da Secretaria Municipal de Educação e das subsecretarias municipais de Assistência Social e Meio Ambiente e Urbanismo. Vila Emil, Coreia, Chatuba, Rocha Sobrinho são os outros bairros com escolas contempladas. A proposta é alcançar uma unidade a cada mês.