Dia D contra poliomielite e pela multivacinação neste sábado em Mesquita

Publicado 20/08/2022 07:00

Mesquita participa do Dia D de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação neste sábado (20). A primeira campanha é destinada a crianças menores de cinco anos de idade, ou seja, com até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já a segunda tem como foco as pessoas menores de 15 anos.

Junto com a Multivacinação, que inclui a aplicação de imunizantes como BCG, Rotavírus e Febre Amarela, as equipes irão realizar a atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente.

O município aderiu às campanhas no último dia 8 e estabeleceu a data de término para ambas em 9 de setembro. A vacinação acontece normalmente nas unidades de atenção básica da cidade.

“A saúde é muito importante para uma melhor qualidade de vida. E as campanhas de vacinação atuam justamente nesse sentido. Isso não só influencia o bem-estar das crianças e dos adolescentes no presente, mas também no futuro”, destaca a coordenadora de Imunização de Mesquita, Sabrina Louroza.

Pontos de vacinação

Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha;

Clínica da Família Dr. Jorge Campos – Avenida Brasil s/nº, Coreia;

Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº, Jacutinga;

ESF Maria Cristina – Rua Hermelinda 190, Rocha Sobrinho;

Clínica da Família Edson Passos – Avenida Castelo Banco s/nº, Edson Passos;

Clínica da Família França Leite – Rua Coronel França Leite 732, Chatuba;

Centro de Vigilância em Saúde Paraná - Rua Paraná 557, Centro;

UBS Vila Norma – Rua Célio de Azevedo 219, Vila Norma;

Clínica da Família Juscelino – Avenida Getúlio de Moura 3.120, Juscelino;

Clínica da Família Cosmorama – Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, Cosmorama;

Clínica da Família Banco de Areia – Avenida Governador Celso Peçanha, 1.350.