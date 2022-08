Tarde Dançante para o público da terceira idade na Clinica da Família Cosmorama - Divulgação

Tarde Dançante para o público da terceira idade na Clinica da Família Cosmorama Divulgação

Publicado 21/08/2022 12:00

Em Mesquita, a coordenadora da Clínica da Família Cosmorama, Rita Pinho está disposta a trabalhar com o público da terceira idade algumas atividades que podem ser revelar terapêuticas no combate à depressão e ansiedade. Uma delas é a “Tarde Dançante”, ação que já teve duas edições na unidade, a última delas na quarta-feira, dia 17 de agosto.



“A gente começou a identificar um aumento na busca por medicação controlada e isso nos alertou sobre a necessidade de garantirmos um momento de diversão e de descontração para os nossos pacientes. Além disso, certas atividades ajudam esse público a não nos ver como adversários, associando a nossa imagem às doenças, mas sim como aliados, nos associando ao bem-estar e à saúde”, defende Rita.



Na primeira edição, a equipe da clínica fez uma tarde temática ao som de músicas dos anos 1960 até o fim de 1980. Como a clínica tem auditório para eventos, foi possível manter o clima de festa, sem que os serviços tivessem de ser interrompidos na unidade. Já na edição passada, o ritmo foi o sertanejo.



“As duas primeiras edições foram, na verdade, testes que fizemos. E deram muito certo. Uma paciente que estava na clínica com pressão acima de 180 ficou em observação e quis aproveitar um pouco do evento. Em menos de uma hora, em uma nova aferição, a pressão já estava em 120. O estresse causa problemas sérios para as pessoas e essa socialização é um excelente passo de amenizar o peso da rotina”, avalia Rita.



Para não tumultuar a ação, a pasta promove cada edição focando em pacientes de uma determinada equipe da unidade. Definida qual vai ser, cabe aos profissionais dela a entrega de convites individuais aos idosos atendidos por ela. Para agosto, não há nenhuma confirmada. Mas Rita já promete pelo menos uma nova agenda em setembro. “E os idosos que participaram das primeiras ‘Tardes Dançantes’ já escolheram qual vai ser o próximo ritmo: eles querem forró”, avisou.