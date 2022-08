Novos conselheiros do MesquitaPrev tomam posse em Mesquita - CAMILA CAMPOS

Publicado 22/08/2022 10:00

Uma reunião realizada no Fórum da cidade marcou a posse dos novos conselheiros fiscais e administrativos do MesquitaPrev, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mesquita. Lá, eles receberam os certificados de posse e a Cartilha dos Conselheiros, que descreve as normas e obrigações de cada cargo.

Para o Conselho de Administração, foram eleitos um representante do governo municipal, um representante dos aposentados/pensionistas e três representantes públicos de servidores efetivos ativos. São eles, respectivamente: Willian Fernandes Deiró Costa; Wevson Reis Monteiro, Jorge Antônio Müssnich dos Santos e Edilene Soares de Souza Correa; e Marise Gualberto. Nesse caso, não houve candidatos a suplentes representantes dos aposentados e pensionistas e para o Conselho de Administração.

Para o Conselho Fiscal, Eduardo Ferreira de Lima é o representante do governo municipal e Maria Valmira Dantas Damasceno, dos servidores públicos aposentados/pensionistas. Já Davi Carlos de Lira Ferreira e Pedro Henrique de Sousa Santos representam os servidores ativos, enquanto Urailde Damasceno Bastos atua como suplente na classificação.

Votações

O pleito aconteceu no dia 3 de agosto, das 10h às 16h, no auditório Zelito Viana, localizado no primeiro andar da Prefeitura Municipal. Para isso, foram convocados todos os servidores municipais efetivos de Mesquita, ativos, inativos e pensionistas – estes últimos, se tivessem a partir de 18 anos na data da eleição. Vale ressaltar que o voto era secreto e direto. Além disso, não foi permitido voto em trânsito.

Apuração e divulgação do resultado

Já a apuração dos votos foi no dia seguinte, 4 de agosto. Ela contou com a presença dos membros da Comissão Eleitoral e dos servidores cedidos ao Mesquitaprev designados para a apuração. Após a publicação do número de votos de cada candidato e do tempo do pedido de análise para impugnação e recursos junto das análises, foi publicado o resultado final no dia 16 de agosto em Diário Oficial.