Ministro da Saúde inaugura clínica da família em Mesquita - Divulgação/ PMM

Publicado 20/06/2022 19:52 | Atualizado 20/06/2022 19:53

A Clínica da Família Banco de Areia, localizada na Avenida Governado Celso Peçanha, foi inaugurada e está preparada para atender por volta de 12 mil mesquitenses. Para isso, ela conta com três equipes de saúde da família e duas equipes de saúde bucal. O ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, esteve no evento.



“Logo que assumi, recebi a visita do deputado Julio Lopes, que me disse que eu precisava vir a Mesquita, conhecer como é a gestão da saúde. Eles têm todos os dados de forma bem simples, por CPF. Com essas informações, temos condições de fazer uma gestão mais eficiente. Então, hoje, vim aqui, com muita alegria e satisfação, para aprender com vocês. E, com vocês, construir um futuro melhor para o Brasil”, discursou o ministro da Saúde para os presentes.



Além da Clínica da Família Banco de Areia, Queiroga também visitou a Clínica da Família Cosmorama, que foi aberta no ano passado, mas, em função da pandemia do novo coronavírus, não chegou a ser inaugurada oficialmente, segundo a pasta.



Ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga confere uma farmácia de clínica da família de Mesquita Divulgação/ PMM

O Prefeito de Mesquita Jorge Miranda acompanhou o ministro pela cidade. Jorge valorizou a importância dos investimentos feitos na atenção básica, que se mostra cada vez mais eficaz na saúde pública. “A Estratégia Saúde da Família salva a vida das pessoas na base, onde elas realmente moram. A gente costuma dizer que as pessoas moram no município, não moram no governo federal. Já estamos perto dos 100% de cobertura de saúde da família em Mesquita, mas quando assumi, eram apenas 16%”, explicou.



O ministro da Saúde fez questão de valorizar a importância do Sistema Único de Saúde na vida da população. “Plano de saúde nenhum tem uma atenção primária de saúde igual à do SUS. A atenção primária está presente nos 5.570 municípios da nossa pátria. Será na atenção primária que vamos fazer as verdadeiras transformações na saúde pública do Brasil. Se a gente fizer o dever de casa, vamos melhorar a vida dos brasileiros e, cada vez mais, menos pessoas vão precisar da atenção especializada à saúde”, frisou Queiroga.