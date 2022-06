Mesquita encerra Semana do Meio Ambiente com novas árvores - Divulgação/ PMM

Mesquita encerra Semana do Meio Ambiente com novas árvores

Publicado 15/06/2022 20:09

Mais de 20 mudas foram plantadas à beira do Rio Dona Eugênia, em Mesquita, como forma de preservação das margens. Foram distribuídas, também, plantas para os transeuntes da Avenida Baronesa de Mesquita que passaram pela Tenda Ambiental. A ação fez parte do encerramento da Semana do Meio Ambiente.



“Nossa ideia com as tendas ambientais e plantios é engajar a população mesquitense. O trabalho da Educação Ambiental é conscientizar o morador para que ele cuide do que é dele”, frisou a responsável pela Educação Ambiental, Rosaura Clem.



Foram distribuídas, também, plantas para os transeuntes da Avenida Baronesa de Mesquita Divulgação/ PMM

Paineiras, embaúbas e ingás, agora, margeiam a Avenida Eternidade e promovem ainda mais segurança para os moradores do local. “Essa diversidade é importante, porque quando plantamos somente uma espécie em um devido espaço, corremos certos riscos. Por exemplo, se alguma delas pegar uma doença, todos adoecem”, explicou o presidente da ONG Via Verde, Marcelo Costa.



A prática envolveu, também, o trabalho da engenheira florestal de Mesquita Josie Tatiane. Segundo ela, essa reestruturação da mata às margens do Rio Dona Eugênia é importante para a cidade. “O cuidado começa quando não sujamos os nossos rios. Mas, ao reflorestar essas áreas, minimizamos o processo de erosão e evitamos o transbordamento rápido desse leito”, garantiu.