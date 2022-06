Clínica da Família Cosmorama conscientiza sobre cuidados com saúde mental - BEA SILVA

Clínica da Família Cosmorama conscientiza sobre cuidados com saúde mental BEA SILVA

Publicado 14/06/2022 20:55

Profissionais da saúde de Mesquita levaram à Praça do Cosmorama uma ação de conscientização sobre cuidados com saúde mental. Atividades de práticas integrativas complementares foram promovidas.



Atualmente, Mesquita conta com três centros de Atenção Psicossocial, que funcionam com uma política de portas abertas. O CAPS III Casa Azul atende pessoas com esquizofrenia, depressão grave, transtorno de ansiedade grave e outros problemas de saúde mental. Lá, o funcionamento é 24 horas. No CAPS AD, são recebidas pessoas com problemas de dependência álcool e drogas, enquanto o CAPS Infantil assiste adolescentes e crianças com transtorno mental grave e persistente.



O objetivo da ação é conscientizar sobre a importância dos cuidados com a saúde mental e também desmitificar equívocos que são ditos dentro da sociedade. "Como farmacêutico, eu vejo que, hoje, as pessoas entendem que é só medicar e manter esses pacientes contidos. Mas existe todo um contexto social que cerca esse indivíduo e é preciso trabalhar com a saúde mental de forma abrangente para discutir todas as possibilidades”, explica Tiago Barreto, farmacêutico e residente pela Fiocruz da Clínica da Família Cosmorama.

Ação aconteceu na Praça do Cosmorama e contou com diversas atividades de práticas integrativas complementares BEA SILVA

O CRAS Rocha Sobrinho marcou presença para auxiliar com alguns atendimentos, informações relacionadas à Assistência Social e serviços de barbearia, melhorando a autoestima dos presentes.



“Somando essas parcerias, nosso objetivo é deixar as informações ao alcance da população. Assim, incentivamos essa busca e mostramos o caminho”, reforça Rita Pinho, coordenadora da Clínica da Família Cosmorama.