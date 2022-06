A Guarda Municipal de Mesquita, Carla Azevedo - Divulgação

A Guarda Municipal de Mesquita, Carla AzevedoDivulgação

Publicado 13/06/2022 20:14

A Guarda Municipal de Mesquita, Carla Azevedo conquistou a medalha de ouro no Campeonato Estadual de Atletismo Master 2022, realizado no Centro de Treinamento Militar, em Deodoro. A mesquitense foi ouro em Arremesso de Peso e Lançamento de Dardo, além de ganhar medalha de prata na modalidade de Salto em Distância.



“É um verdadeiro orgulho para nós sabermos que temos uma profissional e atleta do calibre da agente no nosso grupamento. Ela está sempre muito disposta e acrescenta muito à equipe. Então, nós só poderíamos parabenizá-la e reforçar o nosso apoio nesse momento tão importante”, disse a subsecretária municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania, Renata Paranhos.



A agente trabalha há oito anos no município. Sua trajetória passa, inclusive, por times grandes, como é o caso do Vasco. “Participo de competições como essa desde os 12 anos, mas sempre dividi a atenção com o trabalho e os estudos. Então, foram muitas idas e vindas. Felizmente, tenho muita gente que me apoia e já consegui até competir internacionalmente”, contou Carla Azevedo.



Carla já foi atleta em outros locais, como Belford Roxo e Mangueira Divulgação

Em 2019, Carla esteve na China para competir nas mesmas modalidades, onde também conseguiu medalhas de ouro e prata.