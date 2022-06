Plantio de uma muda de palmeira imperial e uma árvore pau-brasil - ARIELLE CURTI

Plantio de uma muda de palmeira imperial e uma árvore pau-brasilARIELLE CURTI

Publicado 10/06/2022 22:01

A Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo ofereceu orientações sobre coleta seletiva e preservação na Vila Olímpica de Mesquita. A ação foi realizada em prol da Semana do Meio Ambiente e contou com a parceria da ONG Via Verde, que fica na própria cidade, e doou um pau-brasil, que foi plantado no espaço público.



Quem parou para caminhar ou praticar algum outro exercício na Vila Olímpica de Mesquita pôde também participar da orientação feita na Tenda Ambiental. Uma dessas pessoas foi Márcia Lessa, de 54 anos. Há 10 anos sendo moradora do Cruzeiro do Sul, Márcia já separava o lixo, mas não sabia como descartá-lo. “Eu sei que existe o caminhão, já vi ele passando em outros lugares. Mas nunca soube exatamente como participar da coleta seletiva no município. Agora que sei, vou poder me cadastrar e fazer o certo”, disse.



Semana do Meio Ambiente: Mesquita teve tenda especial na Vila Olímpica ARIELLE CURTI

Plantio de novas mudas



Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura criou uma agenda especial. O poder público se juntou à ONG Via Verde para o plantio de uma muda de palmeira imperial, doada por um munícipe, e uma árvore de pau-brasil, doada pela própria ONG, na Vila Olímpica.



“O pau-brasil que nós trouxemos tem oito anos. Essa é uma árvore que cresce, aproximadamente, três centímetros por ano. Então, veremos, aos poucos, ela crescer por aqui”, falou o presidente da ONG, Marcelo Costa.



Para encerrar a Semana do Meio Ambiente de Mesquita, a ONG doará outras 20 árvores para serem plantadas às margens do Rio Dona Eugênia.