Defesa Civil de Mesquita tem mais 75 voluntários formados - MÁRCIO MAIO

Publicado 08/06/2022 21:36

A Defesa Civil de Mesquita formou mais 75 voluntários no Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil. Com isso, já são 230 pessoas formadas na atividade, que já foi ministrada para moradores da Coreia, Vila Emil, Chatuba e Cosmorama.



Para o secretário municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Junior, a ideia dos núcleos é auxiliar os mesquitenses no dia a dia. “Apesar de termos equipes a postos, é bom que a própria comunidade tenha conhecimentos para agir em momentos de emergência. Assim, pode auxiliar no socorro até a chegada da Defesa Civil, dos Bombeiros e de outras instituições no local”, explica.



O curso abordou orientações sobre noções básicas de Defesa Civil e de primeiros socorros. Além disso, foram dadas informações sobre prevenção de desastres naturais e combate a princípio de incêndio.