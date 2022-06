20º BPM (Mesquita) - Reprodução/ Internet

20º BPM (Mesquita)Reprodução/ Internet

Publicado 06/06/2022 21:52

Nesta segunda-feira (6), o Programa de Manutenção Continuada, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, deu início a obras de melhoria e reforma no 20º BPM (Mesquita). As intervenções incluem a revitalização dos alojamentos, refeitórios, telhados e pintura, além da restauração de fachadas.



Atualmente, a EMOP-RJ registra obras em 28 unidades. A meta é alcançar 55 prédios, num investimento de 26 milhões.



De acordo com o diretor-presidente André Braga, a falta de manutenção nos prédios públicos, como os da Polícia Militar, reflete nas condições de trabalho do servidor e no atendimento da população. “São bens que pertencem ao povo do Estado do Rio de Janeiro, integram o patrimônio público, necessitam de uma infraestrutura adequada. Servidores e usuários precisam de espaços públicos acolhedores e confortáveis”.



O 20º Batalhão de Polícia Militar está localizado na R. Ten. Aldir Soares Adriano, 354 – Centro de Mesquita.