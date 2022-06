Programa Aprendiz Legal foi lançado em Mesquita nesta sexta-feira (3) - BEA SILVA

Publicado 03/06/2022 19:48

O programa Aprendiz Legal da Prefeitura de Mesquita foi lançado nesta sexta-feira, dia 3. A parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) escolheu 30 jovens, de 16 a 19 anos, para fazerem parte do projeto.



Os jovens que atenderam aos critérios estipulados pela parceria, como estarem matriculados em uma unidade pública de ensino e referenciados em uma unidade de Assistência Social do município, puderam se inscrever ainda em abril. Segundo a organização, o próprio CIEE realizou o processo seletivo, entrando em contato e realizando as entrevistas.



“Nós queríamos poder atender realmente os jovens que estavam necessitando. Por isso, os critérios eram voltados para pessoas em maior situação de vulnerabilidade. Essa é uma oportunidade de essas pessoas ampliarem a sua experiência e conhecimento, além de melhorarem a própria qualidade de vida”, defende o secretário municipal de Governança, Fabio Baiense.



A partir do dia 6 de junho, os jovens selecionados no Aprendiz Legal da Prefeitura de Mesquita passarão por um treinamento no próprio CIEE, que durará 36 dias. Com a capacitação, então, poderão atuar na Prefeitura de Mesquita, em áreas administrativas.

O programa de aprendizagem tem duração de 17 meses, com jornada de segunda a sexta-feira e carga semanal de 20 horas.