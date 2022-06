Mesquita convoca novos grupos na vacinação contra a gripe - Yago Pasquini

Mesquita convoca novos grupos na vacinação contra a gripeYago Pasquini

Publicado 02/06/2022 17:51

O município de Mesquita convocou novos grupos na vacinação contra a gripe. A partir de agora, já se imunizam as pessoas com comorbidades e com deficiência permanente de todas as faixas etárias, os caminhoneiros, trabalhadores portuários e outros profissionais.



De acordo com as indicações do Ministério da Saúde, também poderão receber a dose os povos indígenas, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, professores do ensino básico e superior, e, também, a população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.



“No geral, são muitos públicos. Mas, agora, toda a população-alvo da campanha já está convocada”, ressalta Sabrina Louroza, coordenadora de imunização de Mesquita, que frisa a importância de estar em dia com as vacinas.



Para se vacinar, basta comparecer a uma das unidades de saúde do município com o CPF ou o cartão do SUS em mãos. No caso das crianças, é indispensável levar o cartão de vacinação.



Imunização infantil



A pasta reforça que a imunização infantil acontece em novo esquema. As crianças que estiverem tomando a vacina pela primeira vez seguirão um esquema vacinal de duas doses, com intervalos de 30 dias entre elas.