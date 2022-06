Arma de guerra apreendida na Chatuba de Mesquita - Divulgação/ PMERJ

Publicado 01/06/2022 18:12

Um operação do 20º BPM, em Mesquita, terminou com dois criminosos presos e grande material do tráfico apreendido. A ação aconteceu na Chatuba de Mesquita, na Baixada Fluminense.



Segundo detalhes do Batalhão, com a chegada dos agentes, vários criminosos fugiram do local. Além da arma de guerra, uma pistola, rádios transmissores e farta quantidade de drogas foram apreendidos.



Material encontrado na Chatuba de Mesquita durante ação do 20º BPM Divulgação/ PMERJ

Os criminosos presos não tiveram as identidades divulgas. Eles foram encaminhados à delegacia da região.