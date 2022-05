Sala de Leitura Carolina Maria de Jesus é inaugurada no Fórum de Mesquita - Divulgação/ PMM

Publicado 30/05/2022 21:10

Com o objetivo de incentivar a leitura em espaços encarados como burocráticos, o município de Mesquita inaugurou a Sala de Leitura Carolina Maria de Jesus no Fórum municipal. O Local homenageia autora negra, busca promover o acolhimento através da leitura e é fruto de parceria entre o Núcleo de Atendimento de Medidas (NAM) e prefeitura.



Para o espaço, a prefeitura cedeu equipamentos como o computador disponível no local. Além disso, a antiga parceria com a UNIG também servirá como apoio. “Existe um interesse, sendo que existem muitas pessoas que passam por aqui, mas nunca tiveram escolaridade e acesso à leitura. Então, nós vamos aproveitar essa parceria com professores de Pedagogia e de Letras, que serão os mediadores desse espaço”, esclareceu a Juíza do Fórum de Mesquita, Cristiana Cordeiro.



Segundo a pasta, a sala de leitura possui computador para o acesso dos visitantes, CD’s e livros diversos. Além disso, espaços foram decorados para que os usuários aproveitem, lá mesmo, a sua leitura.

Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914 e foi uma mulher negra, catadora de papel e advinda da favela Divulgação/ PMM

O Fórum de Mesquita conta com outros espaços culturais em parceria com a prefeitura, como é o caso da sala do projeto Xadrez Para Todos. A iniciativa, na verdade, foi pensada ainda em 2019, mas teve que ser paralisada devido à pandemia. “Nossa missão, enquanto universidade, é formar para transformar. Então, essa parceria vem com esse intuito. Ainda mais em um fórum como este, que trata os seus visitantes além dos números”, disse a professora de Pedagogia da universidade parceira, Edith Magalhães.



O local é aberto a todos os públicos de segunda a sexta, de 11h às 16h30, e o endereço é Rua Paraná 1, no Centro.