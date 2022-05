Mesquita dá início aos Jogos Estudantis de 2022 - Divulgação

Publicado 28/05/2022 17:39

O município de Mesquita deu início aos Jogos Estudantis de 2022 (JEM). 14 escolas da rede pública e particular da cidade disputam jogos de futsal, handebol/queimado, atletismo, futebol de campo e xadrez. Ao todo, 1.000 alunos participam do projeto.



“Nosso objetivo é estimular a prática do esporte nas escolas. Além disso, queremos contribuir para a plenitude da vida escolar desses alunos. Através do esporte, muitos valores são trabalhados de forma lúdica como a importância do trabalho em equipe, o respeito mútuo e as diferenças, por exemplo”, detalha Monique Rosa, subsecretária de Educação de Mesquita.



A pasta informou que os sistemas de jogos adotados são os simples, com três partidas de cada modalidade. Já as categorias são o sub-12 e o sub-14, com equipes femininas e masculinas delegadas. Além disso, os jogos contarão com acompanhamento e arbitragem profissional. E, ao final da competição, os vencedores irão receber medalhas e troféus.



As atividades seguem pelo final do mês de maio até o início de julho e serão realizadas sempre aos sábados.



Para o subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Kleber Rodrigues, trazer a simbologia dos Jogos Olímpicos à competição é uma forma de incentivar o comprometimento dos envolvidos. “Ao mesmo tempo em que se divertem, eles aprendem. A intenção é que os alunos encarem também como algo sério e se empenhem bastante. Mas que não deixem de lado o espírito esportivo, nem o fair play, e aproveitem para socializar e fazer novas amizades “, acrescenta.