ODS de Mesquita realiza ação social na Praça da TelemarDivulgação/ PMM

Publicado 26/05/2022 17:45

A Prefeitura de Mesquita, através da ODS Municipal, realizou uma ação social em alusão ao mês das mães na Praça da Telemar, no Centro. Com serviços de saúde e beleza, a iniciativa reforçou o empoderamento feminino.



A pasta comenta que, após a maternidade, muitas mães acabam abrindo mão de um tempo pra si e não conseguem manter uma rotina de cuidado. “Por isso, trouxemos esses serviços: para que elas, e qualquer munícipe também, pudesse aproveitar e também conhecer o que a cidade oferece”, conta Jurema Bacelar, coordenadora da ODS Municipal.

Ação ofereceu serviços de saúde e também de beleza Divulgação/ PMM

A Associação de Mulheres de Edson Passos (AMEPA) também esteve presente, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita. Com isso, serviços como teste de glicemia, aferição de pressão, design de sobrancelhas e distribuição de folders informativos sobre saúde estavam disponíveis.



Para Maria de Fátima Bezerra, articuladora da ODS Municipal, é com essa acessibilidade de serviços que as informações também chegam à população. “Muitas pessoas ainda não são adeptas às novas tecnologias, onde tudo é divulgado hoje em dia. Mas, quando nos colocamos em um espaço físico, tornamos fácil o acesso às informações e, consequentemente, divulgamos todo o trabalho que o município tem”, destaca.