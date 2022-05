Mais de 1.100 alunos e profissionais de educação preparados para situações de emergência - Divulgação

Publicado 25/05/2022 20:51

A Escola Municipal Ernesto Che Guevara, na Chatuba, teve uma semana repleta de atividades comandadas pela Defesa Civil de Mesquita sobre prevenção e segurança. Ao todo, 981 alunos e cerca de 100 funcionários receberam a qualificação.



O cronograma contou com palestras sobre Noções Básicas de Defesa Civil e Educação Ambiental e atividades de Primeiros Socorros e Acidentes com Animais Peçonhentos. No intensivão, estavam incluídos também exercícios de Combate a Princípio de Incêndio e treinamentos práticos com manuseio do extintor de incêndio.



A equipe promoveu simulados de Evacuação de Prédio Escolar, para que os envolvidos saibam como agir caso aconteça um incêndio na escola. “A unidade foi evacuada em tempos excelentes, em ambos os turnos. De manhã, a cronometragem foi de 2 minutos e 50 segundos, enquanto que de tarde foi de 2 minutos e 20 segundos. Ou seja, na hipótese de incêndio, acreditamos que os alunos conseguem sair com segurança”, valoriza Marlon Araújo, diretor da Defesa Civil.

O projeto busca instruir alunos e profissionais para lidar com situações emergenciais Divulgação

O secretário municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Junior reforça que os professores atuarão como agentes multiplicadores: “Nossos profissionais vão estimular a realização de revisões dos conhecimentos que adquiriram e, também, promover exercícios práticos. Essa é uma forma dos alunos não esquecerem os aprendizados e estarem sempre bem preparados”.



Até o momento, três escolas entraram nessa agenda: uma na Vila Emil, uma na Coreia e, agora, uma na Chatuba. A intenção da pasta é visitar uma unidade escolar a cada mês, até alcançar todas do município.