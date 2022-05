Jorge Miranda, prefeito de mesquita, na Escola Municipal de Educação Infantil Mister Watkins - Divulgação

Publicado 25/05/2022 17:51

A Escola Municipal de Educação Infantil Mister Watkins foi oficialmente inaugurada em Mesquita, na Baixada Fluminense. Na unidade, são recebidas 135 crianças de 1 a 4 anos. Todas elas divididas em dois turnos, manhã e tarde, em turmas de berçário 2 ao Infantil 3. A cerimônia contou com a presença de autoridades de Mesquita, como o prefeito e vice-prefeito, Jorge Miranda e Ricardo Lucena, respectivamente.



Para Jorge Miranda, prefeito de Mesquita, entregar um equipamento que terá papel educador, especialmente no segmento que atende a Educação Infantil, significa muito para uma gestão que acredita no desenvolvimento escolar da cidade. “A construção da unidade é para e pela população. Tenho certeza de que a unidade irá proporcionar aos responsáveis e alunos mais oportunidades e, no futuro, eles poderão colher esses frutos”, comemora o prefeito.



Em Mesquita, a educação é feita além das paredes das quatro salas. “Eu acredito que a Educação Infantil não é só educar e cuidar. Nós precisamos, também, ter muito carinho e afeto. Espero que esse caminhar seja de grandes realizações para as famílias e para os nossos alunos também. Tudo que nós fazemos é pensando nelas”, explicou a diretora da unidade, Luciana Vieira.



Os novos banheiros foram adaptados para crianças, incluindo o direcionado a pessoas com deficiência, que segue as diretrizes do Governo Federal.

Moradores do Centro de Mesquita e pais de Luís Miguel, de 2 anos, Shirley Fonseca e Luís Alberto estiveram na EMEI Mister Watkins. “Ficamos muito felizes quando vimos a unidade já inaugurada. Nosso filho quase não teve contato com outras pessoas durante a pandemia, mas ele finalmente está se adaptando melhor à escola e isso está sendo muito positivo para nós, que trabalhamos fora”.



O nome “Mister Watkins” é uma homenagem ao pai da empresária Lily Safra. Ela colabora com o poder municipal há tempos e o prédio da creche é apenas mais um exemplo disso, segundo a organização.



O prédio fica na Rua Paraná 48, no Centro de Mesquita.