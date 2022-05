Vagas para curso gratuito de Depilação para mulheres de Mesquita - Gabriel Wilkem

Publicado 23/05/2022 18:46

As mulheres mesquitenses que estão em busca de capacitação profissional já podem se inscrever para o curso de Depilação no Espaço da Mulher Mesquitense. As vagas são limitadas.



As turmas são gratuitas, nos turnos da manhã e da tarde. O único requisito para participar é possuir mais de 16 anos e morar no município.



“Os cursos do espaço desempenham papéis fundamentais no município. Por meio deles, conseguimos resgatar a autoestima de muitas mulheres e oferecer a inserção ou, ainda, a reinserção desse público no mercado de trabalho. Tem também a opção do empreendedorismo, que está bastante em alta nos dias de hoje", conta Nara Lucena, subsecretária municipal de Assistência Social da cidade.



Para se inscrever, as interessadas precisam se dirigir ao local, que fica Rua Libânia 195, na Vila Emil, entre 9h e 17h. Os documentos necessários são: identidade, CPF e comprovante de residência.