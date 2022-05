Vacina da gripe para pessoas com comorbidade que tenham a partir de 30 anos - Divulgação/PMM

Vacina da gripe para pessoas com comorbidade que tenham a partir de 30 anosDivulgação/PMM

Publicado 21/05/2022 08:00

Mesquita passa a vacinar pessoas com comorbidades a partir de 30 anos contra a gripe. Os convocados podem procurar qualquer uma das unidades de Atenção Básica de Saúde do município para tomar a sua dose.



Estão aptos para receber a vacina idosos acima de 60 anos; crianças entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias; gestantes e puérperas.



A pasta reforça que a imunização infantil está sendo realizada em novo esquema. Aquelas que estiverem tomando a vacina pela primeira vez seguirão um esquema vacinal de duas doses, com intervalos de 30 dias entre elas.



“Felizmente, estamos avançando bem com a imunização no município. Em breve, chamaremos outros grupos, como é o caso dos professores”, avisa a coordenadora da Imunização de Mesquita, Sabrina Louroza.



Até o dia 3 de junho, serão imunizados também os caminhoneiros e trabalhadores portuários, bem como forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, professores do ensino básico e superior, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.



Confira a lista das unidades onde há vacinação contra a gripe em Mesquita:



•Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha.

•Clínica da Família Dr. Jorge Campos – Avenida Brasil s/nº, Coreia.

•Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº, Jacutinga.

•Centro de Vigilância em Saúde Paraná – Rua Paraná 557, Centro

•Clínica da Família Edson Passos – Avenida Castelo Banco s/nº, Edson Passos.

•UBS Vila Norma – Rua Célio de Azevedo 219, Vila Norma.

•Clínica da Família Walter Borges – Rua Inácio Serra s/nº, Chatuba.

•UBS Vila Norma – Rua Célio de Azevedo 219, Vila Norma.

•Clínica da Família França Leite – Rua Coronel França Leite 732, Chatuba.

•UBS Banco de Areia – Rua Bicuíba 418, Banco de Areia.

•Clínica da Família Juscelino – Avenida Getúlio de Moura 3.120, Juscelino.

•ESF Maria Cristina – Rua Hermelinda 190, Rocha Sobrinho.

•Clínica da Família Cosmorama – Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, Cosmorama.